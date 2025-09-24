Загинал и трима ранени след стрелба в офис на имиграционните служби в Далас

Най-малко трима души са пострадали, а един човек е загинал при стрелба в местния офис на Американската имиграционна и митническа служба (ICE) в Далас, щата Тексас. Новината бе потвърдена и от министъра на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем.

„Подробностите все още се изясняват, но можем да потвърдим, че има множество ранени и загинали“, написа тя в своя акаунт в социалната мрежа Х.

Предполага се, че стрелецът е мъж, като според информация на властите той се е самопрострелял и по-късно е починал от раните си, предаде Би Би Си. Представители на полицейското управление в Далас съобщават, че „най-малко един човек е загубил живота си след стрелбата, като двама души са били транспортирани по спешност в болница с рани от огнестрелно оръжие“.

От местния офис на ФБР в Далас съобщиха, че на мястото на инцидента са изпратени федерални агенти, които да извършат необходимите проверки по случая.





