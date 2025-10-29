Кметът на Дупница Първан Дангов признат за виновен за закана към полицейския началник Йордан Зарев

Кметът на Дупница Първан Дангов бе признат за виновен за отправяне на закана към началника на РПУ- Дупница гл. инспектор Йордан Зарев.

Той бе осъден на 3 месеца условно с 3 години изпитателен срок и 500 лв. глоба по повдигнатото обвинение на РУ- Дупница.

Присъдата постанови току-що съдия Кристина Панкова от РС- Благоевград.

След като чу присъдата, Първан Дангов обяви, че тя е несправедлива и ще бъде обжалвана пред Окръжен съд- Благоевград.

Припомняме, че кметът на Дупница Първан Дангов бе обвинен за престъпление по чл.144 ал. 2 от НК затова, че на 15 март 2024 г около 11:47 ч се обадил по телефона на местния полицейски началник гл. инспектор Йордан Зарев и му се заканил с думите : „ Щом искаш война, ще получиш война , ще те приключа теб и твоето семейство.“ . Делото бе изпратено от ВКС за разглеждане в Районен съд- Благоевград след отводи на магистратите от Районен съд- Дупница.

Бетина Апостолова