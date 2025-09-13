Загуба за Вихрен, победа за Миньор (Перник) в 8-ия кръг на Втора лига, равенство в Дупница при завръщането на треньора Танчо Калпаков

Черноморец (Бургас) постигна втора победа от началото на сезона във Втора лига, надделявайки с 3:2 над 3-ия до днес отбор на Вихрен (Сандански) на свой терен в среща от 8-ия кръг. Мачът предложи много емоции, поделено надмощие, но майсторското изпълнение на Димитър Костадинов от свободен удар за 2:1 определено претендира за момент номер 1.

Изненадата дойде от Севлиево, където играещите стабилно до момента новаци паднаха с 1:3 от Миньор (Перник). Два гола за чуковете вкара ветеранът Преслав Йорданов, който преди почивката напрактика реши мача.

Треньорската смяна в Дупница не даде ефект и завърналият се начело на местния Марек Танчо Калпаков стартира с 1:1 срещу Локомотив (ГО). Опитният централен защитник Мариян Иванов попари радостта на домакините в 3-ата минута на добавеното време, след като преди почивката Марек откри.







Първенство на България по футбол, срещи от 8-ия кръг във Втора лига:

Черноморец 1919 (Бургас) - Вихрен (Сандански) 3:2 (2:1)

Голмайстори: 1:0 Георги Стайков 5, 1:1 Даниел Пехливанов 24,

2:1 Димитър Костадинов 40, 3:1 Даниел Кикиоуо 54-автогол, 3:2 Методи Костов 70



Марек 1915 (Дупница) - Локомотив (Г. Оряховица) 1:1 (1:0)

Голмайстори: 1:0 Даниел Кирилов 40, 1:1 Мариян Иванов 90+3



Севлиево - Миньор (Перник) 1:3 (0:2)

голмайстори: 0:1 и 0:2 Преслав Йорданов 17 и 28, 1:2 Емил Колев 54, 1:3 Данило Тарасенко 54







В неделя:

Пирин (Благоевград) - Дунав (Русе)

Хебър 1918 (Пазарджик) - ЦСКА II (София)



В понеделник:

Лудогорец II (Разград) - Беласица (Петрич)

БТА

