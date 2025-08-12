Задава ли се краят на тапите по пътя за Гърция? Фирмата на разложанката Миланка Хаджиева сред кандидатите да проектират обходния път между Симитли и Кресна край дефилето срещу 2,5 млн. лв.

3 обединения, 2 фирми и 1 физическо лице подадоха документи за участие в обществената поръчка на АПИ за 2,5 млн. лв., която трябва да избере изпълнител за идейно проектиране на новото двулентово пътно трасе, което ще изведе транзитния трафик от Кресненския пролом и ще запази трасето на съществуващия път I-1 през дефилето само като локален.

Оферти до полунощ вчера подадоха Обединение „Ий Кей Джей – П“ ДЗЗД с ръководител Александър Жипонов, физическото лице Димитър Георгиев Марков, ДЗЗД „Рет инженеринг“ /с участващи фирми „Рутекс“ ООД с управител Петър Стефанов, „Енергоексперт“ АД на Димитър Попов и „Трафик Холдинг“ ЕООД с управител Николай Димитров и регистрация в гр. Аксаково/, следва ДЗЗД „Зелена Кресна“ /включва „Трансконсулт-22“ ЕООД с управител Венелина Борисова, „Мейсън Мастърс“ ЕООД на Миланка Хаджиева от Разлог и „Аква Тера консулт“ ЕООД на Любомир Ангелов/, „Виа план“ ЕООД на Даниела Пенева и столичната „Катмар“ ЕООД.

Очаква се новото пътно трасе, което трябва да изработят кандидатите, да осигури направлението София-Кулата извън Кресненското дефиле. Реализацията трябва да е в участъка от Симитли до Кресна, като прогнозната дължина на проектното трасе е от порядъка на 20-25 км.

Кандидатите да изработят обходния път трябва да се съобразят с официалните данни за интензивността на движение, климатичните условия и данните за настъпили ПТП. Те ще бъдат използвани за идентифициране на потенциални рискове за безопасността.

Проектът за второто платно на Лот 3.2 на АМ „Струма” в участъка от Симитли до Кресна извън дефилето е както от национално, така и от международно значение, поради потенциала му за значително подобряване на връзките между България, Гърция, Румъния и други европейски държави по направлението север-юг, се казва в обемистата документация на АПИ за обществената поръчка. От него се очаква освен да е технически реализируем и икономически целесъобразен, така и да не оказва значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда и да не уврежда в значителна степен видовете и местообитанията, предмет на опазване в защитените зони „Кресна“ и „Кресна Илинденци“.

Окончателното решение магистрала „Струма“ да не минава през Кресненското дефиле бе взето в началото на юни след споразумение между правителството и група от природозащитни организации. То сложи край на продължил години спор, който блокираше изграждането на магистралата.

Строежът на „Струма“, която трябва да свърже София с Югозападна България и Гърция, продължава вече повече от десетилетие. Недовършен остава само един сравнително кратък участък – Лот 3.2 от Крупник до Кресна. Изграждането му досега беше в застой заради спора откъде да мине трасето.

Местни жители и природозащитни организации настояваха магистралата да мине изцяло извън Кресненското дефиле. Противното, според тях, би затруднило придвижването на местните жители, би застрашило защитени видове и би повишило риска от инциденти.

Група природозащитни организации, обединени в коалицията „Да спасим Кресненското дефиле”, оспорваше пред съда решението да се строи през дефилето, без да се направи нова оценка за въздействие върху околната среда. Сега тези жалби са оттеглени и делата са прекратени.

ВАНЯ СИМЕОНОВА








