Задействаха системата BG-Alert за София без разрешение

Системата BG-Alert в София е задействана в петък сутринта. Оказа се, че това се е случило без разрешението на кмета на столицата Васил Терзиев. Това коментира пред NOVA директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков.

Според официалното съобщение предупреждението е заради образуването на снежна покривка на подходите към Природен парк „Витоша“ и опасност от падащи дървета и клони в този участък. Пътищата в района са временно затворени за моторни превозни средства.

По думите на Неделков не е имало основание за изпращане на предупреждението, въпреки валежите от дъжд в последните две денонощия и снеговалежа в района на Витоша.

„Информацията, която беше подадена – за горолом и образуване на снежна покривка, е неточна. Съобщението не беше одобрено официално от кмета на Столичната община”, заяви Неделков.

Текстът на съобщението вероятно е написан от служител на общината, но фактите се изясняват. Тече вътрешна проверка.

От Общината излязоха с официално съобщение относно достъпа до Природен парк „Витоша“. Ето и пълния ѝ текст:

„По повод информация, разпространена по-рано днес, бихме искали да внесем спешни корекции и уточнения, за да осигурим спокойствие и точна информираност на всички жители и гости на София.

Актуалната и точна ситуация е следната:

Пътищата към Алеко и Златните мостове са временно затворени, за да се гарантира безопасността на всички, докато се отстранят падналите дървета и опасността премине. Причината е силен вятър и снеговалеж.

Екипи на терен: Екипи на Столичен инспекторат и дирекция „Аварийна помощ и превенция” (АПП) са незабавно мобилизирани и вече работят усилено на терен по отстраняването на падналите дървета и клони.

Срокове: Нашите екипи полагат всички усилия до края на деня пътищата да бъдат напълно почистени, обезопасени и отново отворени за посетители през уикенда.

Предприемат се незабавни вътрешни мерки за затягане на протоколите за кризисна комуникация, за да гарантираме, че само проверена и точна информация ще бъде разпространявана в бъдеще.

Благодарим за разбирането и търпението. Планината скоро ще бъде отново достъпна и безопасна за всички нас”.