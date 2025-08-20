Задействаха системата Ro-Alert заради обекти, падащи от небето след руска атака

Жителите в северната част на окръг Тулча, Югоизточна Румъния, са получили тази нощ съобщение чрез румънската система за предупреждение „Ро-Алърт“ (Ro-Alert) за опасност от падащи от небето обекти , предаде Аджерпрес.

Местните жители са били призовани да предприемат защитни мерки, а продължителността на тревогата е била около 90 минути.

„След въздушната тревога бяха регистрирани шест обаждания на единния номер за спешни случаи 112 с искане за допълнителна информация. Хората не знаеха защо чуват силни удари“, посочи говорителката на инспектората за спешни ситуации на Тулча Кристина Профир.

В социалните мрежи няколко души реагираха на публикация относно обявената от властите тревога и отбелязаха, че шумовете „се чуват и усещат доста силно“, информира още агенцията. Някои публикуваха снимки, на които се вижда нощното небе, озарено в червено, а други споделиха видеоклипове, на които се чува шум от самолети.

Над 20 руски дрона атакуваха снощи украинския крайдунавски град Измаил от акваторията на Черно море. Най-малко един човек е пострадал при атаката.

Дарик





