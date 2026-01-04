Задействаха BG-ALERT в Самоковско, ураганният вятър изкорени дървета на Боровец

Активираха системата BG Alert в община Самоков. На мобилните устройства бе изписано гражданите на територията на общината и в курортен комплекс Боровец да бъдат внимателни поради ураганен вятър.

Има множество съборени дървета, включително и в зоната на ски пистите, съобщи пиарът на администрацията Виктория Петрова – Консепсион, цитирана от БТА. Няма пострадали хора.

С оглед гарантиране безопасността на посетителите и служителите в 12:30 часа днес цялата ски зона на курорта беше затворена. Аварийното звено на общината е на място и следи ситуацията. Към момента условията остават изключително опасни за работа по пистите.

След утихване на вятъра екипи Планинската спасителна служба (ПСС), съвместно със служители на „Бороспорт“ и Аварийното звено към Община Самоков ще започнат дейности по разчистване и обезопасяване на засегнатите участъци.

„ПСС организира безопасното извозване на малки деца и възрастни хора, които са се намирали в заведение за хранене на крайна станция на седалковия лифт Ситняково“, каза още Виктория Петрова – Консепсион.

Ситуацията се наблюдава непрекъснато, а информация относно предприетите действия и възстановяването на нормалната работа в курорта ще бъде предоставяна своевременно чрез официалните канали.

От общината призовават всички граждани да не навлизат в затворените зони и стриктно да спазват указанията на компетентните служби.