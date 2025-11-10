Задигнаха 1600 лв., златен синджир и велосипед от разложкото с. Баня

Мъж на 22 години от гр. Симитли е задържан от органите на реда, след като на 06.11.2025 г. е извършил кражба на велосипед „Генезис“ от частен дом в с. Баня, общ. Разлог. По случая е образуван заявителски материал.

Полицейски служители на РУ-Разлог работят по получен сигнал за това, че между 19:30 часа и 23:50 часа на 07.11.2025 г. е отнета сумата от около 1600 лева и златен синджир от къща в с. Баня, в която е проникнато през отворен прозорец. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

В РУ-Сандански е получено съобщение за извършена, за времето от 17:00 часа на 06.11.2025 г. до 07.11.2025 г., кражба на сумата от около 100 лева и около 10 стека цигари от магазин в с. Струмяни. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.