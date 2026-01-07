Задружните туристи на ТД „Осогово“ – Кюстендил изпратиха старата година в Раждавица

В къщата за гости на Борислав Крумов в с. Раждавица осоговските туристи изпратиха 2025 година. Районът е предпочитан за тях, тъй като има много забележителности и изненади.

„След прекрасна разходка в района любезният домакин ни посрещна в изложбената къща. Имахме възможността да се насладим на прекрасните фотоси на Румен Зиновиев, любител на скални образувания. С него сме обиколили много места в нашия край, защото той е много богат на история и легенди. С нетърпение очакваме още забележителности, които ще посетим тази година.

На входа на къщата за гости ни разказаха и показаха интересни предмети, обичаи и разкази свързани с произхода на село Раждавица и правенето на интересни предмети /кошниците на бай Димчо/, грънчарство и др. Опитахме от качамака и греяното вино. Срещата завърши с много хора и смях в прекрасния слънчев двор и обещания за нови срещи”, споделиха от осоговските ентусиасти.



На 02.01.2026 г. туристическо дружество „Осогово” направи традиционната разходка по поречието на река Глоговска /Осоговска планина/, откъдето започна едно красиво зимно преживяване.

„След разходката по живописното дефиле на река Глоговска на параклиса „Свети Георги“ на чаша вино и огън в камината групата от 30 туристи си припомнихме приключенията и емоциите от изминалата година. Поговорихме за предстоящите дестинации, които ни очакват през новата 2026 г. Отново хора, песни и обещания за следващи срещи. Живи и здрави всички!!! Успешна нова година!”, пожелаха кюстендилските туристи.

Успешна и силна бе 2025 година за туристическо дружество „Осогово”. В края на годината с карнавален банкет в Осоговската планина, с равносметка на изминалата година и поглед към следващата 2026 година туристи от дружеството и представители от отряд 14 на ПСС – Кюстендил преживяха чудесен празник. Специални гости на тържеството бяха приятели туристи от Крива Паланка и Скопие, Северна Македония. В тържеството се включи и Зорница Шепкова, която е от комитета с инициативата Безименният връх да получи името Людмил Янков.

Бе направена томбола и секретарят на дружеството Силвия Михова и три Снежанки подариха на печелившите туристи календари и още много изненади.

ИВАН ПЕТРОВ