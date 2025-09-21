Задушен джолан с гъби и зеленчуци

Необходими продукти:
- свински джолан – 600 г обезкостен
- лук – 1 глава
- праз – 1 стрък
- моркови – 2 бр.
- чушки – 1 бр.
- гъби – 250 г
- картофи – 700 г
- сол
- олио – 6 с.л.
- черен пипер – 1 к.л
- червен пипер – 1/2 к.л. кайенски
- дафинов лист – 2 бр.
- чесън – 2 скилидки, цели
Начин на приготвяне:
Приготвеният свински джолан се нарязва на хапки и се задушава в малко мазнина (3 с.л.). Щом побелее, се поръсва се прибавя сол на вкус и смлян черен пипер.
Прехвърля се керамичния съд или в гювеч. Картофите се обелват и нарязват на едри парчета, гъбите и морковите се почистват и нарязват на филийки, двата вида лук се нарязват на шайби, а чушките на дребно.
Всички зеленчуци се овкусяват със сол и кайенски пипер. Разбъркват се и се слагат при месото в съда за готвене.
Слагат се две цели скилидки чесън, два дафинови листа, останалото олио и се налива около 150 мл вода. Съдът се похлупва и се включва на втора степен за готвене за 6 часа. Готовото задушено свинско се поръсва с нарязан на ситно магданоз