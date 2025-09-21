Задушен джолан с гъби и зеленчуци

Необходими продукти:

свински джолан – 600 г обезкостен

– 600 г обезкостен лук – 1 глава

– 1 глава праз – 1 стрък

– 1 стрък моркови – 2 бр.

– 2 бр. чушки – 1 бр.

– 1 бр. чушки – 1 бр.

– 1 бр. гъби – 250 г

– 250 г картофи – 700 г

– 700 г сол

олио – 6 с.л.

– 6 с.л. черен пипер – 1 к.л

– 1 к.л червен пипер – 1/2 к.л. кайенски

– 1/2 к.л. кайенски дафинов лист – 2 бр.

– 2 бр. чесън – 2 скилидки, цели

Начин на приготвяне:

Приготвеният свински джолан се нарязва на хапки и се задушава в малко мазнина (3 с.л.). Щом побелее, се поръсва се прибавя сол на вкус и смлян черен пипер.

Прехвърля се керамичния съд или в гювеч. Картофите се обелват и нарязват на едри парчета, гъбите и морковите се почистват и нарязват на филийки, двата вида лук се нарязват на шайби, а чушките на дребно.

Всички зеленчуци се овкусяват със сол и кайенски пипер. Разбъркват се и се слагат при месото в съда за готвене.

Слагат се две цели скилидки чесън, два дафинови листа, останалото олио и се налива около 150 мл вода. Съдът се похлупва и се включва на втора степен за готвене за 6 часа. Готовото задушено свинско се поръсва с нарязан на ситно магданоз





