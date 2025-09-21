Топ теми

Задушен джолан с гъби и зеленчуци

Дата:
от: Готви със Струма
Коментирай
( 357 )

Необходими продукти:

  • свински джолан – 600 г обезкостен
  • лук – 1 глава
  • праз – 1 стрък
  • моркови – 2 бр.
  • чушки – 1 бр.
  • чушки – 1 бр.
  • гъби – 250 г
  • картофи – 700 г
  • сол
  • олио – 6 с.л.
  • черен пипер – 1 к.л
  • червен пипер – 1/2 к.л. кайенски
  • дафинов лист – 2 бр.
  • чесън – 2 скилидки, цели

Начин на приготвяне:

Приготвеният свински джолан се нарязва на хапки и се задушава в малко мазнина (3 с.л.). Щом побелее, се поръсва се прибавя сол на вкус и смлян черен пипер.

Прехвърля се керамичния съд или в гювеч. Картофите се обелват и нарязват на едри парчета, гъбите и морковите се почистват и нарязват на филийки, двата вида лук се нарязват на шайби, а чушките на дребно.

Всички зеленчуци се овкусяват със сол и кайенски пипер. Разбъркват се и се слагат при месото в съда за готвене.

Слагат се две цели скилидки чесън, два дафинови листа, останалото олио и се налива около 150 мл вода. Съдът се похлупва и се включва на втора степен за готвене за 6 часа. Готовото задушено свинско се поръсва с нарязан на ситно магданоз



Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *