Задържане под стража за мъж, задигнал пари от лек автомобил в Кюстендил

Мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение на обвиняем за кражба на парична сума от лек автомобил, определи Районен съд Кюстендил. Съдът уважи искането на Районна прокуратура – Кюстендил за вземане на най – тежката мярка за неотклонение.

Видно от постановлението за привличане на обвиняем от 08.12.2025г. Д. М. е обвинен в това, че от 05.12.2025г., в гр. Кюстендил, от лек автомобил марка, паркиран в квартал „Румена Войвода“, е отнел чужди движими вещи – сумата в размер на 1400 лева, от владението на собственика, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив по смисъла на чл.29, ал.1, б.„а“ и „б“ НК .

При проведените до момента процесуално-следствени действия в хода на досъдебното производство са събрани доказателства и е формирана определена доказателствена съвкупност, от която, въпреки ранния ход на разследването и неприключилата дейност по него, може да се изведе обосновано предположение за авторството на деянието, доколкото в този смисъл са събрани достатъчно доказателства. Наред с това, видно от справката на съдимост на обвиняемия се установява, че същият е с множество предходни осъждания, като прави впечатление, че се касае за осъждания за сходни на престъплението, за което му е повдигнато настоящото обвинение, деяния. Това води и до извода на съда за наличието на значително завишена обществена опасност както на самото деяние, така и на конкретния деец, тъй като същият с поведението си демонстрира трайни престъпни наклонности, както и явно незачитане на законовия ред.

На следващо място, доколкото деянието, предмет на настоящото производство, е извършено в условията на „опасен рецидив“, следва извод, че е налице реална опасност деецът да извърши престъпление. Предвид гореизложеното, съдът счита, че е налице необходимостта спрямо обвиняемия да бъде взета най-тежката мярка, а именно „Задържане под стража“, пише в мотивите на съдия Мария Антова.

Определението подлежи на обжалване и протест в 3-дневен срок от днес пред Окръжен съд Кюстендил.