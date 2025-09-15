Задържаният за убийството на Чарли Кърк отрича да е извършил покушението в Юта

Заподозреният за убийството на Чарли Кърк не признава вината си. Това обяви губернатора на щата Юта, където стана стрелбата и беше извършен ареста, предава Нова. 22-годишният Тайлър Робинсън отрича, че той е дръпнал спусъка.



Подозренията на полицията се насочиха към Робинсън, след като негови роднини и приятели на семейството алармирали властите, че пред тях той е признал за престъплението. В момента заподозреният е в следствения арест без право на пускане под гаранция.

В документите от щатската полиция пише, че е задържан по подозрение в убийство с утежняващи обстоятелства, употреба на оръжие и възпрепятстване на властите. Мотивите за убийството засега остават неясни.

Популярният сред привържениците на МАГА активист ще бъде погребан в неделя, очаква се да присъства президента Доналд Тръмп.

Стрелбата по Чарли Кърк предизвика бурни обществени реакции, масови демонстрации и повишена политическа поляризация в САЩ.

Властите вече потвърдиха, че е съквартирантът на заподозрения за стрелбата е транссексуален и двамата с Тайлър Робинсън са имали интимна връзка. Този човек в момента съдейства напълно на разследващите. Според източници на семейството на стрелеца, което всъщност е доста консервативно, 22-годишният мъж е таял голяма омраза към Чарли Кърк и е споделял абсолютно различна идеология от родителите си.

Обществените нагласи в страната са изключително изострени и поляризирани. Губернаторът на щата Юта призова за спокойствие. Президентът Доналд Тръмп също призова да се избягва насилието и да не се търси отмъщение.

Вече има и притеснение за сигурността на конгресмените. Американският президент поиска допълнителни 58 милиона долара, които да бъдат използвани за защита на членовете на Конгреса, заради нарастващото политическо насилие в страната. Само през изминалите 10 години случаите на политическо насилие в Съединените щати са нараснали с над 40%.





