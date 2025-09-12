Задържан е заподозрян за убийството на Чарли Кърк 

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви по Fox News, че заподозреният за убийството на десния активист Чарли Кърк е бил задържан след мащабна операция по издирването му.

Тръмп каза, цитиран от Би Би Си: „Мисля, че с голяма степен на сигурност сме го арестували“, след което добавя „Някой, много близък до него, го предаде. Баща му… може и да греша, но казвам това, което съм чул“.

Помолен да поясни, Тръмп каза „ именно баща му“ се е намесил.

Според американския президент заподозреният е „на 28 или 29 години“. Преди това властите заявиха, че „лицето, което представлява интерес“, е „на колежанска възраст“.





