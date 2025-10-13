Задържан е мъж за незаконна сеч в с. Рударци

64-годишен мъж е задържан от служители на Участък „Полиция“ – Рударци за незаконна сеч на дърва. Действията на полицаите са осъществени в условията специализирана полицейска операция. На 10 октомври бил проверен имот от горския фонд в землището на с. Рударци, където полицаите установили 64-годишен местен жител, който осъществявал незаконна сеч на дървета. Познатият на полицията мъж бил задържан за до 24 ч. с полицейска мярка и е иззета резачката с която е извършвал незаконната дейност.

Образувано е досъдебно производство, работата по което ще продължи под надзора на прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА