Задържан за домашно насилие перничанин направи опит за самоубийство в ареста

Перничанин е направил опит за самоубийство в ареста в София. Той е задържан за 72 часа с обвинение за нарушаване на ограничителна заповед, след като бившата му съпруга, с която бил разведен от две години, подала сигнал в полицията, че минал край дома й.

Инцидентът е станал във вторник, като в килията открил остър предмет и се наръгал в сънната артерия. Незабавно му е оказана първа помощ, след което е настанен в болницата на Централния софийски затвор. По-късно е преведен на лечение в затворническата болница в Ловеч. От там са съобщили, че няма опасност за живота му.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






