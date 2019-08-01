Задържаха благоевградчанин след катастрофа край Сандански

Със заповед за задържане до 24 часа е задържан Н.С./54г./ от гр. Благоевград. След настъпило, на 30.07.2019г. на пътя между с.Пирин и с.Катунци, ПТП с материални щети между лек автомобил „Хонда Джаз“ и лек автомобил „Опел Фронтера“, управляван от същия, от полицейски служители на РУ-Сандански е установено, че лекият автомобил „Опел Фронтера“ е с поставена регистрационна табела, издадена за друго МПС. Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава.

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