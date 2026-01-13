Задържаха в пернишкия арест мъж, нарушил съдебна заповед

Досъдебно производство за нарушаване на съдебна заповед е започнато от служители на Първо РУ Перник. В понеделник в районното управление бил подаден сигнал от 41-годишна перничанка за нарушаване на съдебна заповед от страна на 46-годишен мъж, с когото са имали взаимоотношения. По данни на жената мъжът нарушил съдебната заповед, като ѝ се обадил по телефона. 46-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа с полицейска заповед и е образувано досъдебно производство, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.