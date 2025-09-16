Задържаха двама благоевградчани за наркоразпространение

При извършена, около 22:10 часа на 15.09.2025 г. в ж.к. „Еленово“ в гр. Благоевград, проверка на 46-годишен мъж от града, у същия е намерена фолиева сгъвка, съдържаща около 0,4 грама хероин. От работещите по случая криминалисти е установено, че наркотичното вещество е разпространено от 41-годишен благоевградчанин, в чието жилище те открили около 26 фолиевисгъвки, съдържащи общо около 6,8 грама хероин. Двамата мъже са задържани, а по случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.





