Задържаха двама благоевградчани при акция антидрога

На 19.08.2025 г. е проведена специализирана полицейска операция по линия на противодействие на производството, държането и разпространението на наркотични вещества, при която са задържани двама благоевградчани на 46 и 48 години и са открити засадени около 220 канабисови растения.

При извършена, в района на ул. „Георги Андрейчин“ в гр. Благоевград, проверка на 48-годишния мъж, у него полицейски служители на 02 РУ-Благоевград открили полиетиленово пликче, съдържащо около 0,44 грама суха тревиста маса, реагираща положително на канабис.

В централната градска част на гр. Благоевград полицейски служители на 01-Благоевград проверили жилище, обитавано от 46-годишния, където са намерени две полиетиленови сгъвки с бяло прахообразно вещество, което след направен полеви тест е реагирало положително на амфетамин с общо тегло около 0,7 грама.

Лицата са задържани със заповед за задържане до 24 часа, а за случаите е уведомена РП-Благоевград.

В хода на операцията, криминалисти при 02 РУ-Благоевград открили около 220 тревисти растения, които били засадени в землището на с. Мечкул, общ. Симитли. След направен полеви тест, същите са реагирали положително на канабис, а тяхното общо тегло е около 400 килограма. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.





