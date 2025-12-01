Задържаха двама пияни шофьори в Пиринско

На 28.11.2025 г. около 22:25 часа по пътя между гр. Благоевград и с. Рилци, 55-годишен мъж от с. Джерман, общ. Дупница е управлявал лек автомобил „БМВ“ с наличие на 2,61 промила алкохол, констатирано след направена проба с техническо средство.

На 29.11.2025 г. около 01:44 часа по ул. „Яне Сандански“ в гр. Кресна, 61-годишен мъж от града е управлявал лек автомобил „Ленд РоверФриландер“ с наличие на 1,50 промила алкохол, констатирано след направена проба с техническо средство.

Лицата са задържани със заповед за задържане до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.