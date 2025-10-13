Задържаха дрогирани шофьори в Гоцеделчевско и Петрич

В обедните часове на 11.10.2025 г. в с. Корница, от полицейски служители на РУ-Гоце Делчев е спрян лек автомобил „БМВ“, управляван от 19-годишен младеж от същото село. В хода на извършената проверка, с техническо средство е установено, че водачът шофира след употреба на наркотик. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

Около 21:30 часа на 11.10.2025 г. в с. Ръждак е проверен лек автомобил „Пежо“ с 29-годишен водач от гр. Петрич. От полицейските служители са направени проби с технически средства на 29-годишния мъж, като е установено, че той шофира след употреба на наркотично вещество и наличие на 1,80 промила алкохол в издишания въздух. В хода на работата по случая е проверена и ползвана от лицето хотелска стая в с. Ръждак, където е намерено найлоново пакетче, съдържащо около 0,17 грама амфетамин. Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

На 12.10.2025 г. около 10:35 часа на ул. „Георги Урумов“ в гр. Петрич, от органите на реда е проверен лек автомобил „Хюндай“, като с техническо средство е установено, че 45-годишният му водач от гр. Петрич шофира след уптореба на наркотик. Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.