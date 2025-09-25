Задържаха за 72 часа дупничанинът, запалил два пъти апартамента си

С постановление на прокурор от Районна прокуратура – Кюстендил в качеството на обвиняем по досъдебно производство за палеж е привлечен 48-годишният Николай Кочев.

В хода на разследването са събрани достатъчно доказателства за наличие на обосновано предположение за виновността му.

Около 17,30 ч. на 24.09.2025 г. обвиняемият запалил собствения си имот на значителна стойност – апартамент в гр. Дупница.

Престъпното деяние е квалифицирано по чл. 330, ал.1 от НК, за което се предвижда наказание лишаване от свобода от 1 до 8 години.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои наблюдаващият прокурор да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.





