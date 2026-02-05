Задържаха за 72 ч. санданчанина Кр. Василев-Хвъркача, който блъсна и уби в Кресна багериста Д. Костов

С прокурорско разпореждане до 72 часа е задържан Кристиян Василев-Хвъркача от Сандански, който блъсна и уби в Кресна пресичащия пътното платно 48-г. Димитър Костов от Разлог. Очаква се прокуратурата след изтичане на разпореждането да поиска съдът да наложи най-тежката мярка „задържане под стража“ на криминално проявения Кр. Василев. В процес на установяване е причината за пътния инцидент, в който бе отнет човешки живот.

Както „Струма“ писа, във вторник сутринта малко преди 7.00 ч. лек автомобил „Фолксваген”, управляван от Кр. Василев, удря смъртоносно пресичащия пътното платно пешеходец Д. Костов. От удара той умира на място. При пристигане на екип на Спешна помощ първоначално не е установена самоличността му, тъй като не е носил лични документи у себе си. По-късно стана ясно, че починалият мъж е от Разлог, работил е като багерист на пътния участък в Кресна.

ЛИДИЯ МАНЕВА