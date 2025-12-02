Задържаха земенчанка с вейп устройства с канабис

Жена е задържана за притежание на вейп устройства с наркотични вещества в гр. Земен. В хода на специализирана полицейска операция, насочена към противодействие на престъпления, свързани с наркотични вещества, полицаи проверили 38-годишна жена от гр. Земен. В нея са открити и иззети три вейп устройства, дали положителна реакция за канабис. Наложена й е полицейска мярка за срок до 24 часа и е образувано бързо производство, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА