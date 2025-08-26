Задържаха и обвиниха шофьора на колата, помела двама мъже с АТВ в София

Задържаха за 72 часа шофьора на колата, помела двама мъже с АТВ в столичния квартал „Христо Ботев”. При инцидента, станал на 14 август, един от ударените загина от травмите си в болница, а другият пострада тежко.

На задържания са повдигнати и обвинения за причиняване на средна телесна повреда на едно лице и смърт на друго, уточниха от Софийска градска прокуратура.

Експертиза доказа, че в кръвта на задържания има наличие на тетрахидроканабинол, което след промените в Наказателния кодекс означава, че извършеното деяние ще се разследва като умишлено престъпление. Предстои да бъде гледана мярката му за неотклонение.

Според полицията виновният водач навлязъл в насрещното с висока скорост. Соченият за извършител изтърпява условна присъда. Загиналият Асен е баща на три деца. Брат му Денчо Димитров разказа, че задържаният Валентин Асенов е на 19 години. „Той е осъждан за побой и грабеж. Проблемно момче е. Всички го знаят в махалата”, посочи Денчо.





