Задържаха младеж от Добринище, хвърлил на земята запалена цигара с канабис

Със заповед за задържане до 24 часа, от криминалисти при РУ-Банско е задържан 20-годишен мъж от гр. Добринище. Около 22:10 часа на 27.10.2025 г. по време на извършената му проверка в района на ул. „Алеко Константинов“ в гр. Добринище, същият е изхвърлил на земята запалена цигара с канабис и сгъвка от фолио, съдържаща около 0,61 грама канабис. В хода на работата по случая е проверено и обитаваното от него жилище в града, където полицейските служители открили фолио със завита в него около 0,39 грама тревиста маса, която след направен полеви тест е реагирала положително на канабис. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.