Задържаха мнима ясновидка, измамила клиенти за близо 50 млн. долара в Австралия

53-годишна жена, която се представя за фън шуй учител и ясновидка, е арестувана по обвинение за организиране на престъпна схема, с която са измамени множество клиенти за милиони долари, съобщи австралийската полиция, цитирана от ДПА. Твърди се, че жената „се е възползвала от уязвими клиенти във виетнамската общност, като ги е убеждавала да вземат заеми, а самата тя получавала дял, въз основа на предсказанието си, че в бъдещето им има „милиардер“, посочва полицията на Нов Южен Уелс.

25-годишна жена също е задържана и обвинена в подпомагане на схемата, която възлиза на 70 милиона австралийски долара (46 милиона щатски долара), по оценки на полицията.

Двете жени са арестувани в сряда на адрес в Сидни, откъдето полицията иззела и финансови документи, мобилни телефони, друга електроника, луксозни чанти, 40-грамово златно кюлче на стойност 10 000 долара и 6600 долара в чипове.

По-възрастната жена е обвинена в 39 престъпления, включително умишлено участие в дейности на престъпна група, нечестно получаване на финансова облага и умишлено използване на приходи от престъпна дейност с намерение за укриване. По-младата жена пък ще отговаря за нечестно получаване на финансова облага и безразсъдно боравене с приходи от престъпна дейност с намерение за укриване.

Арестите са част от по-широко разследване на синдикат за многомилионни измами и пране на пари, действащ в Сидни, което вече доведе до повдигане на обвинения срещу 17 души.

„Това, което започна като разследване за измамно финансиране на автомобили, се разшири до разкриването на един от най-сложните синдикати за финансови престъпления, които съм виждал в кариерата си начело на отдела за финансови престъпления. Нашите детективи работиха неуморно, за да разкрият мрежа, която не само е насочена към финансови институции, но и е манипулирала уязвими лица за лична изгода“, каза високопоставеният полицейски служител Гордън Арбиня.

Нова