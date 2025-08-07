Задържаха мъжа, избил зъби на тийнейджър с метална тръба в Перник

Мъжът който се укри след побой в района на спортна зала „Борис Гюдеров“ е задържан от криминалисти на Първо РУ- Перник.

Припомняме, че на 4 август около 21, 35 ч., в района на спортна зала „Борис Гюдеров“ в Перник беше нападнат и бит 19-годишен младеж от областния град. По данни на потърпевшия негов познат се приближил и му нанесъл удари с юмруци и метална палка. В резултат на това 19-годишният е с два избити зъба, прегледан в пернишката болница и освободен за домашно лечение. Извършителят е напускал местопроизшествието до пристигането на полицейските служители.

След предприетите оперативно-издирвателни действия е установен и задържан за до 24 часа 25-годишен перничанин, криминално проявен и осъждан. Все още не е установена точната причина за случилото се и процесуално-следствените действия продължават.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






