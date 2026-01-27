Задържаха мъж за кражба на мобилен телефон в Радомир

Жител на Радомир е задържан за кражба. Престъплението е извършено в понеделник около 13 ч., когато в районното управление е подаден сигнал от 19-годишна местна жителка за кражба на мобилния ѝ телефон. По нейни данни устройството било оставено на масичка пред магазин в гр. Радомир, в който тя работела. Криминалисти предприели издирвателни действия и не след дълго белезниците щракнали около ръцете на 63-годишен местен жител. При последвалия личен обиск мобилното устройство е открито и иззето. Мъжът е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР, като е образувано бързо производство. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА