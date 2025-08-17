Задържаха мъж за опустошителния пожар край Българово

Мъж е задържан във връзка с пожара, който избухна вчера във вилната зона на град Българово, община Бургас. Това съобщи кметът на Българово Константин Щерионов.

„Знам, че има задържан, но не мога да кажа със сигурност дали е местен човек. По първоначална информация е от вилната зона„, заяви Щерионов.

По думите му огънят е бил овладян още вчера следобед, но на място днес все още дежурят противопожарни коли. „На няколко места продължава да пуши. Пожарникарите са тук“, допълни той.

По случая е образувано досъдебно производство. Извършен е оглед на място.

6 часа продължи борбата с пожара във вилната зона. Цяла нощ пожарникарите гасили отделни огнища.

17 постройки и 4 хиляди декара борова гора изгоряха. При стихията беше обгазена и 85-годишна жена. Кметът на Бургас активира системата за предупреждение, а хората бяха евакуирани.

Пожарът е тръгнал от запалени огньове в дворовете на 2 къщи. В гасенето се включиха 14 противопожарни автомобила от цялата област, 6 водоноски, хеликоптер на ВВС, трактори и техника на земеделски стопани и много доброволци.БТА





