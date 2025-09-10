Задържаха мъж от Кресна, отглеждал канабис вместо зеленчуци

Мъж на 65 години от гр. Кресна е задържан със заповед за задържане до 24 часа, след като на 09.09.2025 г. криминалисти при ОДМВР-Благоевград и колегите им от РУ-Сандански са извършили проверка в обитавана от него къща в гр. Кресна и прилежащо дворно място. В оранжерия със зеленчукови култури в двора на къщата били засадени три канабисови растения, чиято листна маса и съцветия са с общо тегло около 3,800 килограма, а в помещения в къщата били открити около 560 къса цигари с поставен чужд бандеролен знак, изсушен канабис с тегло около 36,13 грама и около 16 патрона, за които не са предоставени необходимите документи за притежание и съхранение. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.





