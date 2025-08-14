Задържаха мъж, подал неверен сигнал за атентати на летищата в София и Пловдив

Мъж от пловдивско село е подал неверен сигнал за атентати на летищата в София и Пловдив. Посочил е, че разполага с информация за тях. Това съобщи на брифинг зам.-районният прокурор на Пловдив Пламен Пантев. Става дума за същото лице, заради чийто сигнал е отклонен от маршрута си самолет от София до Лондон и недопуснат до чешкото въздушно пространство.

Днес той е бил настанен в психиатрична клиника, за да му бъда направена експертиза, чийто резултати ще станат ясни в петък. По информация на NOVA задържаният се казва Александър Александров. Подава няколко идентични сигнала на телефона 112, като е заявил, че „на самолета има палестинец, който ще извърши лоши неща”. Заради потенциалната опасност, самолетът със 174 души на борда е променил курса си над Австрия и след това към Германия. Там е бил пресрещнат и придружен от два германски изтребителя. Германският патрул не е установил нищо нередно, самолетът е кацнал в Лондон с известно закъснение.

По непотвърдена информация на борда на самолетът са се намирали бившата му съпруга и двете му деца. Пред разследващите мъжът не е посочил мотив за извършеното, но разследващите са се усъмнили в психичното му състояние. Експертизата, която му е назначена, ще е готова в петък.

„В резултат на издирвателни действия лицето е установено и задържано, като случаят е от 11 август. В момента му се изготвя психиатрична експертиза, за да се установи дали може да носи наказателна отговорност. Мъжът не е криминално проявен. На 36 години е, безработен. Първоначално е бил задържан, впоследствие е приведен в Център за психично здраве. Ако е психично здрав, го грози затвор до две години. Нямаме информация дали на самолета, който е отклонен заради негов сигнал, е пътувало семейството му“, допълни прокурор Пантев.





