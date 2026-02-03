Задържаха мъж с цигара марихуана в Перник

Криминално проявен перничанин е задържан за притежание на наркотични вещества. Действията на служители от Второ РУ са осъществени в рамките на специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с употребата и разпространението на наркотични вещества. Вчера около 16:10 ч. на ул. „Ленински проспект“ в кв. „Изток“ криминалисти са извършили проверка на 39-годишен мъж. Последвал личен обиск, при който от него е иззета саморъчно свита цигара, съдържаща суха зелена листна маса, реагирала на марихуана при извършения полеви наркотест. В хода на процесуално-следствените действия е претърсен адрес, ползван от мъжа, където е открита и иззета суха тревиста листна маса, отново реагирала на марихуана. Мъжът е задържан за срок до 24 часа с полицейска мярка. Той е познат на полицията с предишни прояви, свързани с притежание на наркотични вещества. Образувано е бързо производство, по което работата продължава под надзора на прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА