Задържаха обвиняем за домашно насилие и закана за убийство към жена си в Кюстендил

Районен съд – Кюстендил взе мярка за неотклонение „задържане под стража” за кюстендилец, обвиняем за нанасяне на лека телесна повреда в условията на домашно насилие и закана за убийство към жената, с която живее на семейни начала и имат две деца. Съдът уважи искането на Районна прокуратура – Кюстендил за вземане на най-тежката мярка за неотклонение.

Налице са първоначални данни за съпричастност на обвиняемия И.И. към инкриминираните деяния – нанасяне на лека телесна повреда в условията на домашно насилие и за закана за убийство. Налице е реална опасност за извършване на престъпление, предвид предходните му осъждания, се казва в мотивите на съдия Светослав Петров.

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Кюстендил.

ИВАН ИВАНОВ