Задържаха осем души за разпространение на наркотици в София

За по-малко от седмица, служители на СДВР иззеха над 2 кг фентанил, около 300 грама марихуана, както и над 100 грама кокаин. При оперативно-следствените действия са задържани осем души, информират от МВР.

При проведена специализирана полицейска операция за противодействие разпространението на наркотични вещества, служители от 3 РУ- София задържаха петима души, като иззеха около 2 кг. фентанил, марихуана и кристали. Акцията се провела в къща на ул. „Д-р Калинков” в столицата. На място са задържани двама мъже – на 32 и 36 години, както и 19-годишна жена.

При задържането единият мъж се опитал да избяга и да изхвърли част от наркотичните вещества. Повдигнати са обвинения на извършителите и е наложена мярка за неотклонение „задържане за срок до 72 часа”.

При друга спецоперация, служители на 8 РУ – София задържаха 58-годишен дилър в столичния квартал „Дружба”. На мъжа е повдигнато обвинение и наложена мярка „задържане под стража” за срок до 72 часа.

„Всеки ден откриваме фентанил. Доста е притеснително“, коментира преди дни директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов. Директорът на СДВР подчерта, че борбата срещу наркоразпространението ще продължи.



