Задържаха пенсионирания анестезиолог Кр. Тунев от Сандански, шофирал с 1.13 промила алкохол

Пенсионираният анестезиолог Красимир Тунев от Сандански отново бе хванат да шофира личния си автомобил след употреба на алкохол. По време на проверка на националния празник 6 септември около 15.00 ч. Кр. Тунов е спрян от дежурния патрул на бул. „Свобода“ в Сандански. Той е управлявал лек автомобил „Хюндай Тусон”. При тестването му с техническо средство дрегерът е отчел 1.13 промила алкохол в кръвта.

Анестезиологът е задържан със заповед за задържане до 24 часа, съставен му е акт, отнето е свидетелството му за управление на МПС. Той ще бъде изправен пред съда по бързото производство.

Справка показва, че това не е първо нарушение на известния анестезиолог в Сандански. Последното е по Закона за движение по пътищата и е в условия на изпитателен срок. По всяка вероятност го очаква присъда „лишаване от свобода“ , в случай че съдът го признае за виновен.

Приятели и близки са притеснени от инцидента с анестезиолога Кр. Тунов, който почти всеки ден излиза на разходка пеша в парка на Сандански. Някои смятат, че отчетените резултати на дрегера може да са вследствие на приемане на лекарства.

„Има няколко фармацевтични групи, които биха могли да доведат до положителен резултат при тест за забранени субстанции, защото се съдържат в малки количества в слюнката и при изследване може да подведат теста. Дори и при еднократен прием на някое лекарство, което се продава без лекарско предписание, това може да доведе до отнемане на шофьорската книжка и задържане на шофьора”, коментира д-р Павлин Павлов.

ЛИДИЯ МАНЕВА






