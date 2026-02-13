Задържаха перничанин за управление на автомобил след употреба на наркотици

Жител на Перник е задържан за управление на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества.

Около 22 ч., на разклона за пернишкото с. Дивотино, полицейски служители извършили проверка на лек автомобил марка „Ауди“, управляван от 38-годишен перничанин. При извършената проверка водачът бил изпробван с техническо средство, което отчело положителен резултат за употреба на кокаин.

Мъжът е дал кръвна проба за химичен анализ и е задържан за срок до 24 часа по реда на Закона за МВР. Управляваният от него автомобил е иззет.

По случая е образувано бързо производство и работата по документирането му продължава.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА