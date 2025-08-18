Задържаха пияни шофьори в Благоевградско

От полицейски служители на ОДМВР-Благоевград са установени следните водачи на ППС, шофиращи след употреба на алкохол:

На 15.08.2025 г. около 23:22 часа по ул. „Патриарх Евтимий“ в гр. Банско, 37-годишен мъж от гр. София е управлявал лек автомобил „БМВ“ с наличие на 1,80 промила алкохол в издишания от него въздух.

На 16.08.2025 г. около 18:35 часа в с. Първомай, 51-годишен мъж от селото е управлявал лек автомобил „Опел Астра“ с наличие на 3,00 промила алкохол в издишания от него въздух.

На 17.08.2025 г. около 14:17 часа по ул. „Алеко Константинов“ в гр. Гоце Делчев, 34-годишна жена от града е управлявала лек автомобил „ Тойота Ярис“ с наличие на 1,95 промила алкохол в издишания от нея въздух.

На 18.08.2025 г. около 00:02 часа по ул. „Бачо Киро“ в гр. Благоевград, 40-годишен благоевградчанин е управлявал лек автомобил „Форд Фиеста“ с наличие на 1,96 промила алкохол в издишания от него въздух.

Лицата са задържани със заповед за задържане до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.





