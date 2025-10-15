Задържаха под стража 29-г. рецидивист от дупнишкото с. Яхиново, обирал параклиси край Самоков

Извършителят се придвижвал в региона с таксиметров автомобил

Мъж, на 29 години, от дупнишкото село Яхиново е задържан, след като взимал пари от няколко параклиса край самоковските села Шипочане, Бели Искър и Маждаре, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София. Районният съд в Самоков е постановил „задържане под стража“, уточниха от дирекцията.

От полицията посочват, че след приключване на работата по досъдебно производство, образувано в Районно управление – Самоков, мъжът е бил осъждан. Предвид извършените в условията на опасен рецидив посегателства, съдът е наложил на 29-годишния мъж най-тежката мярка за процесуална принуда „задържане под стража“.

Полицейската операция по задържането на извършителя се е състояла в понеделник, след като в Районното управление е постъпила информация за разбита кутия за дарения в параклис в село Маджаре, в която е имало около 150 лева. Идентични кражби на парични средства са установени и в храмовете около селата Бели Искър и Шипочане.

В хода на оперативната работа криминалистите влезли в дирите на извършителя и изяснили, че се придвижва в района с таксиметров автомобил. В понеделник полицейските служители организирали заградителни действия и спрели колата на пътя за село Доспей. При извършеното претърсване у водача били открити парична сума в монети и банкноти и две отвертки, а в таксито – още инструменти за взлом, банкноти и множество монети, поставени в кутия и чаша.