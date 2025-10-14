Задържаха служители на „Пътна полиция“ в Хасково

Поне двама служители на „Пътна полиция” – Хасково са били задържани при акция на Областната дирекция на МВР и Отдел „Вътрешна сигурност”.

Единият мъж е работел на канала, където автомобилите биват проверявани и регистрирани. Според източници на NOVA проверките са по сигнал за схема за регистрация на проблемни коли чрез посредник.

Задържана е и жена, за която се смята, че е играела ролята именно на посредник.

Подобна услуга, твърдят запознати, струвала между 200 и 1000 лв. Една част от тези пари отивали при служителите на „Пътна полиция”.