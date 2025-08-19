Задържаха столичанин пребил приятелката си в трънско село

Столичанин на 42 години е задържан за причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие. Инцидентът е станал в трънското с. Радово, където мъжът бил с 39-годишна жена с която живеели на семейни начала. Сигнал за извършените противоправни действия бил подаден в понеделник около 10, 37 ч. от потърпевшата жена. Пристигналите на място полицаи установили, че й е нанесен побой в резултат на който е получила наранявания в областта на горен и долен крайник и на ребрата. Освидетелствана е от съдебен лекар, а мъжът е задържан за до 24 ч. с полицейска мярка. Образувано е бързо производство и действията по разследването продължават.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





