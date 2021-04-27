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Задържаха трима бракониери край благоевградско село

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от: Събития
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Със заповед за задържане до 24 часа са задържани: 26-годишен от с. Логодаж, общ. Благоевград, 52-годишен от с. Стоб, общ. Рила и 25-годишен  от с Бараково, общ. Кочериново. На 26.04.2021 г. в местността Сенокошки ливади, землище на с. Бистрица, общ. Благоевград, тримата са ловували без изискващите се съгласно закона документи – разрешително за лов.  На място е намерен убит дивеч. Лицата са предали три законно притежавани ловни пушки. За случая е уведомена РП-Благоевград. Образувано е досъдебно производство по чл.237, ал.1 от НК.

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