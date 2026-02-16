Задържаха трима мъже за незаконна колекторска дейност и закана с убийство в Перник

Служители на Второ РУ Перник са задържали трима перничани за закана за убийство. На 12 февруари във Второ РУ е получен сигнал от 55-годишна жена, която информирала, че трима непознати за нея са посетили жилището ѝ, като един от тях ѝ отправил закана за убийство. Полицейските служители предприели оперативно-издирвателни действия, в резултат на които са задържани предполагаемите извършители – мъже на 31, 30 и 27-годишна възраст. По първоначални данни става въпрос за незаконна колекторска дейност. При претърсване в жилището на 31-годишния мъж са намерени и иззети договор за заем и ксерокопие на лична карта на кредитополучател. Двама от групата са притежавали законно оръжие, което е иззето. Образувано е бързо производство и действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА