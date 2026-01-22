Задържаха трима шофьори в Перник без регистрации на автомобилите 

Три бързи производства са започнати от служители на Първо РУ в Перник. Около 10:40 часа на 21 януари на кръговото кръстовище при Изчислителния център в областния град бил проверен лек автомобил „Тойота“, управляван от 36-годишен перничанин. Органите на реда установили, че моторното превозно средство не е регистрирано по надлежния ред, водачът е с отнето свидетелство за правоуправление и отказва тестване за алкохол и наркотични вещества. Задържан е за срок до 24 часа с полицейска мярка и е започнато разследване под надзора на прокуратурата.

Около 5 часа по-късно на ул. „Раковска“ в Перник е проверен лек автомобил „Фолксваген“ с водач 46-годишен перничанин. Констатацията отново била, че автомобилът не е регистриран по надлежния ред в Република България. Мъжът е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР и действията по разследването продължават.

Лек автомобил с чужди регистрационни номера е установен през нощта на 12 януари около 3:30 часа от служители на Първо РУ – Перник. На ул. „Софийско шосе“ органите на реда проверили лек автомобил „Фолксваген“, управляван от 44-годишен мъж от пернишкото с. Богданов дол. Справка в информационните масиви на МВР показала, че поставените регистрационни табели са от друго МПС. Установено е още, че водачът е с отнето свидетелство за правоуправление и шофира в едногодишния срок на лишаването му. Отказал е също проба за наркотични вещества. Задържан е за срок до 24 часа с полицейска заповед, уведомена е прокуратурата и действията по разследването продължават.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА