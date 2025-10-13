Задържаха трънчанин за побой над майка му

Бързо производство за домашно насилие е образувано от служители на РУ – Трън. В неделя около 18, 20 ч. бил получен сигнал от 36-годишна местна жителка за упражнено домашно насилие от 41-годишният й брат спрямо майка им. Пристигналите на място полицаи установили, че мъжът нанесъл удари с ръка в областта на главата на 62-годишната му майка и се опитал да я души. Задържан е за до 24 ч. с полицейска мярка, а жената е освидетелствана и й е снето писмено сведение. Работата по случая ще продължи под надзора на прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА