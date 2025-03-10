Задържаха четирима в Благоевградско, шофирали пияни

От полицейски служители на ОДМВР-Благоевград са установени следните водачи, шофиращи след употреба на алкохол:

На 07.03.2025 г. около 10:15 часа по ул. „Георги Димитров“ в гр. Симитли, 66-годишен мъж от града е управлявал лек автомобил „Сеат Леон“ с наличие на 1,46 промила алкохол в издишания от него въздух.

На 07.03.2025 г. около 16:50 часа по ул. „Опълченска“ в гр. Симитли, 62-годишен от града е управлявал лек автомобил „Мерцедес“ с наличие на 1,79 промила алкохол в издишания от него въздух.

На 07.03.2025 г. около 23:25 часа в с. Беслен, общ. Хаджидимово, 64-годишен мъж от селото е управлявал лек автомобил „Тойота Ярис“ с наличие на 1,29 промила алкохол в издишания от него въздух.

На 09.03.2025 г. около 15:50 часа по път II-19 в района на гр. Разлог, 34-годишен мъж от гр. София е управлявал лек автомобил „Ауди“ с наличие на 2,23 промила алкохол в издишания от него въздух.

Лицата са задържани със заповед за задържане до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.