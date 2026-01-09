Топ теми

Задържаха 10 души, откраднали криптовалута за над 4 млн. долара при инсценирана полицейска акция в Анталия

Турските власти арестуваха десет души, сред които и действащ полицай, заподозрени в присвояване на криптовалута за над 4 милиона долара при фалшива полицейска операция в южния турски град Анталия, съобщи „Тюркийе тудей“. 

По информация на Турската прокуратура престъплението е извършено рано сутринта на 29 декември м.г. Шестима души, облечени в полицейски униформи и жилетки, влезли във вила в квартал „Ширинялъ“, представяйки се за полицейски служители, като показали фалшиви значки.  

Те заявили, че имат съдебна заповед за обиск и закопчали с белезници охранителите на имота. След това прехвърлили криптовалути на стойност над 4 милиона долара от сметката на собственика на обекта в свои сметки. Същевременно иззели и записите от охранителните камери на вилата. 

След подаден сигнал по случая Главната прокуратура на Анталия е провела разследване, в рамките на което са идентифицирани и задържани общо 13 заподозрени за извършването на фалшивата операция. От тях десет, сред които един руски и двама белгийски граждани, са оставени в ареста, а на други трима са наложени мерки за съдебен контрол. 

При претърсвания в домовете и превозните средства на заподозрените са установени и иззети общо два пистолета, над 60 000 долара в брой, портфейл с криптовалути, пластмасови белезници, използвани при нападението, и 23 мобилни устройства.

