Задържаха 15-г. с наркотици на парк фест „Пейка”

15-годишен тийнейджър с постоянен адрес в столицата е бил проверен на 9 август по време на парк фест „Пейка“ на крепостта „Кракра“. При последвалия личен обиск от него е иззето пликче с бяло прахообразно вещество, по негови данни метамфетамин. Бил е задържан за 24 ч. с полицейска мярка и е образувано бързо производство.

На 10 август на кръстовището на улиците „Св.св. Кирил и Методий“ и „Бродо“ в областния град униформени спрели за проверка лек автомобил „Рено“, управляван от 26-годишен перничанин. При извършения му личен обиск от него е иззета кутия от цигари, в която имало саморъчно свита цигара, по негови данни марихуана. Задържан е за 24 ч. и е започнато бързо производство.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






