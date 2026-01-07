Задържаха 27-г. перничанин за нарушаване на съдебна заповед

27-годишен перничанин е задържан за нарушаване на заповед за незабавна защита, издадена от Районен съд – Перник. Сигналът е подаден във вторник малко преди 9 ч. на тел. 112 от 23-годишна жителка на града, която съобщила, че бившият ѝ съпруг я е приближил в нарушение на съдебната заповед. Инцидентът е станал на кръстовището на ул. „Хайдут Велко“ и ул. „Христо Ботев“. Служители на Първо РУ реагирали незабавно и задържали мъжа за срок до 24 часа. Уведомена е прокуратурата и е образувано бързо производство.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА