Задържаха 34-г. мъж за кражба в района на автогарата в Благоевград

Със заповед за задържане до 24 часа, от полицейски служители на 01 РУ-Благоевград е задържан 36-годишен мъж от с. Хвостяне, общ. Гърмен. Около 20:10 часа на 26.11.2025 г., същият е повредил метална планка на хладилна витрина, разположена до павилион за закуски в района на автогарата в гр. Благоевград и е извършил кражба на хранителни продукти. По случая е образуван заявителски материал.